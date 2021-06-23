Анонимность Бэнкси обернулась для него потерей прав на «Девочку с зонтиком»

Об этом во вторник сообщает The Daily Telegraph по информации из двух решений Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза.

В этот раз предметом споров стали два монохромных граффити художника — «Влюбленная крыса» и «В обнимку с бомбой». Так как художник отказался раскрыть свою личность, суд отказался закрепить за ним исключительные права на эти произведения.

Тем самым художник в течение последних десяти месяцев лишился прав на шесть своих работ. В их числе, кроме упомянутых, «Смейся сейчас», «Девочка с зонтиком», «Крыса с радаром» и «Метатель цветов».

В результате эти изображения можно безвозмездно использовать на территории Европейского союза, в том числе в коммерческих целях, говорится в сообщении.

Фото: Keywordsbasket.com