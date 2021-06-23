Михаил Ефремов попросил смягчить наказание из-за начавшегося расстройства психики

Адвокаты артиста подали кассационную жалобу на приговор, сообщает телеканал Рен ТВ.

Осужденный за ДТП со смертельным исходом артист обратился к правосудию с просьбой о смягчении наказания, говорится в сообщении. По мнению защитников Ефремова, суд не полностью учел смягчающие его вину обстоятельства.

Как говорится в апелляции, Ефремов может рассчитывать на уменьшение срока заключения благодаря активному участию в общественной жизни, благотворительности и возмещению ущерба потерпевшим в сумме 4, 615 млн руб. Кроме того, Ефремов принес родственникам и близким погибшего курьера Сергея Захарова свои извинения.

В апелляции указывается также, что у актера началось психическое расстройство и синдром алкогольной зависимости. Кроме того, говорится в документе, жена Ефремова Софья Кругликова осталась без работы, у него также много родственников на иждивении.