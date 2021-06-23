Любимова посетила спектакль «Звездопад» в Учебном театре ГИТИСа

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

В ходе визита министра культуры ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что институт традиционно присоединяется к мероприятиям, посвященным памятной дате – Дню памяти и скорби.

В свою очередь, Ольга Любимова отметила, что такие постановки рассказывают о переживаниях того времени, простых судьбах и человеческих чувствах. Министр также поблагодарила образовательную организацию за соблюдение мер безопасности. По ее словам, работа по сохранению возможности обучения в офлайн-формате продолжается совместно с творческими вузами.

Спектакль «Звездопад», поставленный по одноименной повести Виктора Астафьева, рассказывает об истории первой любви в годы Великой Отечественной войны. В постановке, кроме повести «Звездопад», прозвучали тексты и других военных произведений писателя: «Кавказец», «Прокляты и убиты», «Пастух и пастушка».

Ранее, весной «Звездопад» показали также на сцене Тамбовского молодежного театра в рамках студенческого направления «Больших гастролей».





Фото: Минкультуры РФ