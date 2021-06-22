Святоносский маяк под Мурманском признали культурного наследия федерального значения

Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Мурманской области.

Святоносский маяк расположен на северо-восточном побережье Кольского полуострова в Мурманской области. Это один из старейших действующих маяков в России, который был установлен на мысе Святой Нос в 1862 году.

Маяк имеет важное значение для морского побережья Мурманской области и для всего Северного морского пути, круглогодично обеспечивая навигационную безопасность. Сооружение не переставало функционировать даже во время Первой мировой войны, а затем и Великой Отечественной войны.

В 2004 году специалисты ООО «Арктик-проект» совместно с отделением маячной службы в/ч 26909 отремонтировали маяк, переведя его в автоматический режим работы с помощью солнечных батарей и аккумуляторов.

«В 2018 и 2019 годах Министерством культуры Мурманской области проведена масштабная работа по обследованию и описанию уникального маяка», — говорится в сообщении.

Фото: majaki.ru