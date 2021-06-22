Фестиваль «Толстой» в «Ясной Поляне» перенесли на неопределенный срок

22.06.2021
Международный театральный фестиваль «Толстой» перенесли на неопределенный срок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба «Ясной Поляны».
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор письмом от 22 июня 2021 года потребовал перенести проведение фестиваля на более поздние сроки, когда эпидемиологическая ситуация будет более благоприятной, говорится в распространенном пресс-службой релизе.
По сообщению пресс-службы, при возврате билетов зрителям будет возмещена их полная стоимость, в том числе комиссия.
Как ожидалось, в фестивале должны были участвовать театры из 10 российских регионов, планировалось показать более 20 постановок.