В Турции найдена крепость времен государства Урарту возрастом 2800 лет

Об открытии археологов сообщило A nadolu A gency.

Ученые обнаружили фрагменты керамики, датированные IX-VI веками до нашей эры, а также крепостные стены, сложенные из глыб песчаника и известняка.

Древнее государство Урарту существовало на территории Армянского нагорья в первой четверти I тысячелетия до н. э. У него были большие богатые ресурсы — лес, камень и руды, что позволило Урарту добиться высокого уровня развития.

Новая найденная учеными крепость находится в горах на высоте около 2500 м на юго-востоке Турции. Хотя в эпоху Средневековья возраст этой крепости насчитывал уже около 1000 лет, она продолжала активно использоваться. Ученые нашли относящийся к этому времени большой резервуар воды глубиной более 6 м, в котором находились фрагменты керамических сосудов.

Фото: aa.com.tr