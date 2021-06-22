Хоакин Феникс и Руни Мара в четвертый раз снимутся вместе в фильме «Полярная звезда»

Об этом Рэмси объявила во время получения премии Luna de Valencia на кинофестивале Cinema Jove в Валенсии.

Фильм «Полярная звезда» снимет Линн Рэмси, известная по картине «Что-то не так с Кевином». Лента станет четвертым совместным проектом Хоакина Феникса и Руни Мары.

Ранее пара снялась в фильмах «Она», «Не волнуйся, он далеко не уйдет» и «Мария Магдалина». Феникс также сотрудничал с Рэмси в триллере «Тебя никогда здесь не было».

Линн Рэмси отметила, что Феникс — лучший актер из всех, кого она встречала когда-либо.

Сейчас график актеров довольно загружен. Феникс планирует сняться в драме Ари Астера «Бульвар Разочарования» и в байопике «Китбаг» Ридли Скотта, в котором исполнит роль императора Наполеона Бонапарта.

Актриса сейчас снимается в экранизации бестселлера Мириам Тэйвс «Женщины говорят» Сары Полли.

Фото: кадр из х/ф «Не волнуйся, он далеко не уйдет»