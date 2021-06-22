Названы победители Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Торжественное закрытие Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, проходившего с 15 по 20 июня 2021 года в Ярославле, состоялось 20 июня 2021 года.

Молодые танцовщики соревновались в номинациях «Характерный и народно-сценический танец». В этом году на конкурс поступило 160 заявок из 25 городов России, говорится в сообщении.

В номинации «Характерный танец» I премия и золотая медаль в младшей группе среди девушек не была присуждена. Золото в этой номинации, в младшей группе, среди юношей получил Искандар Абельгузин из Уфы. В старшей группе I премия и золотая медаль присуждена Злате Дорофеевой из Москвы, в старшей группе, среди мужчин, – Георгию Болсуновскому из Красноярска.

В номинации «Народно-сценический танец» I премию и золотую медаль в младшей группе среди девушек получила Ульяна Зацаринная (Краснодар). Среди юношей победителем стал Иван Рябоконь (Краснодар). В старшей группе среди девушек I премия и золотая медаль не присуждена, среди юношей высшую награду получил Эдвард Шапеко (Москва).

Среди коллективов I премию и золотую медаль получил ансамбль солистов Государственного Омского русского народного хора (Омск).

Также специальные премии «За успешную подготовку участников конкурса» получили педагоги Елена Шляховецкая (Краснодар), Надежда Бирюкова (Уфа), Жанна Богородицкая (Москва), Демид Зыков (Красноярск), Андрей Кружалов (Москва) и Зуфар Толбеев (Омск).

Были вручены и премии «За лучшую хореографию народного танца»: Зуфару Толбееву, Евгении Ваторопиной, Елене Шляховецкой, Наталье Матус-Марчук. Специальной грамотой за подготовку студентов к участию в конкурсе наградили коллективы Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева, Якутского хореографического колледжа им. Аксении и Натальи Посельских, Краснодарского хореографического училища.