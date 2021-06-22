ЮНЕСКО может включить Венецию и Будапешт в список объектов всемирного наследия под угрозой

Об этом сообщило агентство F rance-presse по информации консультативных органов организации.

Одним из критериев, побудивших ЮНЕСКО обратить внимание на Венецию, стало негативное влияние туризма. Эксперты организации призывают немедленно ввести запрет на вход в лагуну города больших круизных лайнеров.

Итальянские власти не раз запрещали заход больших кораблей, однако альтернативный маршрут до сих пор не найден, поэтому лайнеры до сих пор могут заходить в лагуну, как это случилось в начале июня. Вопрос не решается на протяжении многих лет. Венецию включили в список всемирного наследия Юнеско в 1987 году.

Кроме того, организация ООН выразила беспокойство в связи с масштабными реконструкциями в районе Будапешта. Там расположена старинная Будайская крепость, отмечает агентство.