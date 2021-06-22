«Докер» закроется российской премьерой фильма «Прекрасное: Истории с космической станции»

Фильм режиссера Клэр Льюис покажут 27 июня, сообщили организаторы смотра.

В качестве почетных гостей на премьере будут присутствовать космонавты, принимавшие участие в съемках фильма: Саманта Кристофоретти (Италия), Сергей Константинович Крикалев (Россия) и Сергей Александрович Волков (Россия).

«Прекрасное: Истории с космической станции» — масштабная картина, которая повествует о Международной космической станции, являющейся выдающимся достижением технологий, международного сотрудничества, научных исследований и человеческой храбрости. История рассказывается с точки зрения мужчин и женщин, которые сделали из космической станции свой дом, некий наблюдательный пункт в космосе в 250 милях от Земли, откуда видно все то, что они знают и так любят.

Режиссер фильма Клэр Льюис (Великобритания) — обладательница множества наград. Ее работы включают фильмы о таких культовых фигурах, как Одри Хепберн, Стив Маккуин, Мик Джаггер и Че Гевара. Увлечение великими людьми сочетается с уникальной способностью Клэр увидеть истинную личность, скрытую за ореолом славы.

Фото: кадр из фильма «Прекрасное: Истории с космической станции»