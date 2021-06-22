В концертном зале «Зарядье» в Москве открылись Дни нижегородской культуры

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Торжественное открытие Дней нижегородской культуры в Москве приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Церемония прошла в концертном зале «Зарядье» с участием первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра культуры Ольги Любимовой и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«800-летие Нижнего Новгорода — это не про прошлое, это — про будущее. Я абсолютно уверен, что Нижний Новгород — город не только с великой историей, но и с не менее великим будущим», — отметил Кириенко.

Идея концерта соединила в себе историю становления Нижнего Новгорода от истоков до современности, каждый этап пути города показан через узнаваемые события. Вниманию гостей представили двухчасовой концерт ведущих музыкальных деятелей.

На территории парка «Зарядье» открылись часы обратного отсчета: ровно через два месяца 21 августа 2021 года состоится гала-шоу в акватории Стрелки — в месте слияния рек Оки и Волги в честь 800-летия Нижнего Новгорода.