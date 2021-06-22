В Москве представят неизвестное сочинение Леонида Десятникова

Презентация состоится 26 июня в Музее С.С. Прокофьева, сообщил Союз композиторов России, при поддержке которого проводится презентация.

Новый выпуск журнала «Музыкальная академия», который будет представлен в музее, посвящен неизвестному сочинению композитора Леонида Десятникова.

Песня «Из XIX века» на стихи Леонида Аронзона для голоса и струнного квартета была написана Десятниковым во время службы в армии в 1979 году. Произведение никогда не публиковалось и не записывалось на аудионосители.

В 2020 году композитор согласился на предложение «Музыкальной академии» и позволил сочинению полувековой давности получить второе рождение.

С участием фирмы «Мелодия» песня «Из XIX века» была записана в исполнении солиста Большого театра, тенора Богдана Волкова и «Нового русского квартета». Диск стал одним из самых коротких в истории академической звукозаписи и будет доступен только читателям журнала «Музыкальная академия».

В приложении к журналу впервые публикуются партитура и нотные партии сочинения. В самом журнале читатели найдут интервью Ярослава Тимофеева с Леонидом Десятниковым и эссе композитора Настасьи Хрущевой, посвященные песне «Из XIX века».

В ходе презентации гендиректор Союза композиторов России Карина Абрамян и главный редактор «Музыкальной академии» Ярослав Тимофеев представят проект по изданию неизвестной музыки российских композиторов, Леонид Десятников расскажет о своем произведении и ответит на вопросы слушателей, а Богдан Волков и «Новый русский квартет» исполнят песню «Из XIX века».





Фото: МГАСО