Ходор из «Игры престолов» снимется в комедийном сериале о пиратах HBO Max

Проект получил название «Наш флаг означает смерть», сообщает Deadline.

45-летний британский актер Кристиан Нэйрн, сыгравший роль Ходора в саге «Игра престолов», также известен по фильмам «Новичок» и «Улица потрошителя».

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снял такие фильмы, как «Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарек», «Реальные упыри», «Охота на дикарей», «Чем мы заняты в тени», «Мандалорец», «Полет Конкордов», «Паранормальный Веллингтон», а также «Рик и Морти». В его проекте Нэйрн сыграет роль Крошки Джона Фини.

В съемках сериала также примут участие Самсон Кае («Городские легенды»), Нэйтан Фоад («Кровь»), Рори Киннер («Игра в имитацию», «007: Координаты «Скайфолл», «Черное зеркало», «Страшные сказки», «Пустая корона»), Кон О’Нилл («Чернобыль», «Огурец», «Дядя», «Чисто английские убийства») и Виктория Ортис («Мыслить как преступник», «Американская история ужасов» и «Люцифер»).

Тайка Вайтити станет исполнительным продюсером и режиссером пилотного выпуска, а также актером сериала. Новозеландец сыграет в проекте роль Черной Бороды.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»