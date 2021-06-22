Уиллем Дефо и Кристоф Вальц снимутся в вестерне «Мертвецы за доллар»

Фильм будет снимать режиссер Уолтер Хилл, пишет ФАН.

Сюжет фильма развернется на территории американского штата Нью-Мексико в 1897 году. Охотник за головами Макс Борлунд (Кристоф Вальц) получает заказ — найти и вернуть мужу Рэйчел Прайс, которую удерживает афроамериканский дезертир.

По пути герой встречает своего заклятого врага и преступника Джо Криббенса (Уиллем Дефо), которого некогда сам отправил в тюрьму. По мере развития сюжета простое дело ставит героя перед моральной дилеммой, которую осложняет другой охотник, следующий по его пятам с бандой головорезов, пишет ФАН.

Уолтер Хилл известен по фильмам «Герой-одиночка», «Дикий Билл» и «48 часов». Проект «Мертвец за доллар» для Хилла станет первым за последние пять лет. Его последней работой был фильм боевик «Томбой» с Мишель Родригес в 2016 году, который провалился в прокате.

Фото: kino.ru