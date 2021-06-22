Объявлены номинанты на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства

Об этом говорится в сообщении Минкультуры РФ.

Заседание экспертного совета по премиям Союзного государства при постоянном комитете СГ состоялось 21 июня. В нем приняла участие статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова.

Премиями Союзного государства в области литературы и искусства награждается авторы произведений, которые внесли большой вклад в укрепление братства, дружбы и сотрудничества между государствами-участниками. Авторы произведений должны быть гражданами Союзного государства.

Для участия на конкурсе были допущены Издательский проект к 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне «Историческая память Союзного государства», Эскизный проект «Ржевский Мемориал Советскому солдату», проект «Образы главных героинь в балетных спектаклях», Концертные программы в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (2020 год), сообщили в ведомстве.