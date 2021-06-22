Любимова посетит съемки триллера «Нюрнберг» Николая Лебедева

Фильм заинтересовал министра культуры, пишет ФАН.

Глава Минкультуры РФ планирует посетить съемочную площадку «Мосфильма» 22 июня, где команда режиссера Лебедева построила точную копию «Зала 600» нюрнбергского Дворца правосудия. В этом зале шли заседания военного трибунала после окончания Второй мировой войны, пишет ФАН.

Работу на студии контролирует российская компания «Синема Продакшн» вместе с коллегами из Чехии и Германии. Съемки идут при поддержке Минкультуры РФ и Фонда Печерского.

В главных ролях в фильме сыграют Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко и десятки иностранных актеров.

В начале Нюрнбергского процесса все страны-союзницы, включая СССР и США, по-настоящему поддерживали друг друга, подчеркнул Игорь Лебедев. По словам режиссера, своим фильмом он хочет напомнить, что крупнейшим державам мира лучше держаться вместе.