В Архангельске открылся фестиваль уличного искусства City Says

Первый этап продлится до 28 июня, рассказали организаторы.

Первый этап смотра является исследовательским, в ходе него архитекторы и урбанисты изучат места в городе для размещения арт-объектов. Проект по исследованию Архангельска для организации фестиваля стартовал 21 июня.

В город прибыла междисциплинарная команда краеведов, архитекторов и урбанистов. Они изучают Привокзальный район и район Соломбала. На основе результатов исследования будут сделанные дальнейшие организационные действия.

Всего на участие в смотре было подано более 70 заявок со всех регионов страны. На фестивале будут работать эксперты из Москвы, Петербурга, Архангельска, Екатеринбурга и других городов.

Как показал опрос среди жителей города, арт-объекты нужны и центру Архангельска, и спальным районам. Во многих местах мало зелени и художественных объектов, в том числе в Привокзальном районе. Исторический район города Соломбала расположен на острове, здесь есть деревянные дома и исторические здания, причалы и верфи.

На втором этапе с 26 июня начнут работать художники из Москвы, Петербурга, Перми, Калининграда, Якутская и других городов. Они подготовят проекты для защиты перед жюри 4 июля, из три проекта них будут отобраны для реализации в городской среде.

Фото: Youtube-канал ARKA ЦСИ