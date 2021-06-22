Война и цирк: единственный в мире цирковой спектакль об артистах, ушедших на фронт

Татьяна ФИЛИППОВА

Росгосцирк восстановил легендарный спектакль «Салют Победы», поставленный в год 60-летия победы в Великой Отечественной войне. В День памяти и скорби, 22 июня, обновленную постановку показывают в Волгограде.

Придумал этот уникальный спектакль Анатолий Марчевский, известный во многих странах мира советский клоун, обладатель высшей награды Королевского цирка Бельгии, которую иногда называют цирковым «Оскаром». Начиная с восьмидесятых годов — еще и режиссер-постановщик цирковых программ.

Идею спектакля о цирковых артистах на войне ему подсказала песня «Журавли», которую он однажды услышал в записи. Говорят, что, впервые услышав мелодию Яна Френкеля, Марк Бернес, первый исполнитель «Журавлей», не смог удержаться от слез, хотя не был человеком сентиментальным.

Стихотворение «Журавли», как известно, написал Расул Гамзатов, на русский язык его перевел Николай Гребнев, Бернес внес в текст несколько исправлений, предварительно получив на это согласие автора. Но в старой шипящей записи, которая попала к Марчевскому, текст был другой. Его написал на мелодию Френкеля какой-то непрофессиональный поэт, видимо, имевший отношение к цирку. Он вспоминал артистов, не вернувшихся с войны, — и для Марчевского этот текст стал триггером, вызвавшим цепь ассоциаций.

«Я понял, что буду делать спектакль о цирковых артистах, — рассказал он автору этих строк на премьере обновленного спектакля. — Вы, наверное, знаете, что среди цирковых два Героя Советского Союза. Многие из них добровольно ушли на фронт в первые дни войны. Конный ансамбль Михаила Туганова ушел воевать всем составом, шестнадцать человек, вернулись только двое.

Акробат Владимир Довейко окончил Новосибирскую летную школу, потом высшую школу ночных летчиков. Летал на американском бомбардировщике Б-25 «Митчелл», на фюзеляже рисовал маску клоуна. Немцы говорили: «Клоун в воздухе — не вылетаем».

Юрий Никулин — артиллерист, Михаил Шуйдин — танкист, Лев Осинский, эквилибрист, вернулся с войны без руки, но смог продолжить цирковую карьеру — делал эквилибр на одной руке. Много цирковых пошли воевать, к сожалению, многие погибли».

Как рассказать об этом средствами цирка? Как связать в единое полотно традиционные цирковые номера так, чтобы они вызывали не только восхищение мастерством артистов, но и все те эмоции, которые для нас связаны с воспоминаниями о войне?

Марчевский решил начать спектакль с советской кинохроники. В современном театре этим приемом никого не удивишь, а в цирке такого еще никто не делал, по крайней мере в российском. «Мне показалось, что будет правильно из хроники перейти к цирковым номерам, которые я соединил по принципу сборника новелл».

Первым, к кому режиссер обратился с предложением принять участие в военно-цирковой постановке, был знаменитый наездник, легенда советского цирка Тамерлан Нугзаров. Конный аттракцион «Горская легенда», который он создал в семидесятых, объехал весь мир, выступал на больших площадках от Монте-Карло до Детройта. «Золотого клоуна» ему вручал принц Монако, циркового «Оскара»в Лос-Анджелесе — голливудский ветеран Кирк Дуглас, «Платиновую звезду» в Вероне — Джина Лоллобриджида.

Тамерлану Нугзарову, к сожалению, ушедшему из жизни год назад, в этой постановке досталась роль маршала Жукова: он появлялся на манеже в маршальской форме, верхом на белом коне, — и это был эмоциональный пик спектакля.

Великого артиста больше нет, но его аттракцион продолжает жить в его учениках и детях. Тамерлан Нугзаров-младший исполняет в нем сложнейший номер — лежа поперек седла на лошади с саблей в зубах, несется на огромной скорости по манежу.

В спектакле работают около ста артистов — воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры, дрессировщики, клоуны. С годами он меняется — какие-то номера уходят, другие добавляются. В этом году в него влился аттракцион Вячеслава Черниевского — самого титулованного российского артиста, завоевавшего награды абсолютно всех отечественных и международных цирковых конкурсов. Номер «Подкидные доски», ставший частью спектакля «Салют Победы», достойно несет традиции советского циркового искусства. Это единственный в мире номер, дважды получивший «Золотого клоуна». Акробаты Черниевского делают трюки, которые не то что повторить, но и представить себе трудно. Ну как можно сделать двойное сальто-мортале с тремя пируэтами на высоченной ходуле? Оказывается, можно. Хотя смотреть на это, честно говоря, страшно, зал замирает, а потом взрывается аплодисментами.

Есть в программе и дивертисмент, посвященный фронтовым бригадам, которые отправлялись с концертами на передовую. На манеж выезжает грузовичок-«полуторка», он откидывает борта — и машина превращается в маленькую сцену. «Полуторка», кстати, настоящая, как и военная форма, в которой выступают артисты, — она сшита специально для спектакля «Салют Победы» по ГОСТАам военного времени. Оружие тоже настоящее ­ — не деревянные муляжи, а подлинные ППШ 1944 года.

Серьезный реквизит — одна из важных составляющих для атмосферы спектакля, который, как надеется режиссер, в этом году побывает и в других городах воинской славы. 80-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны он встречает в Волгограде.

Фотографии предоставлены Росгосцирком.