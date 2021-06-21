Воссоединившаяся группа «Кино» отметит 60-летие Виктора Цоя концертом в Петербурге

Выступление состоится через год, 21 июня 2022 года, на стадионе «Газпром-Арена», сообщили в пресс-службе коллектива.

Концепция концерта остается прежней — это оригинальный вокал Виктора Цоя, музыканты Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян, а также видеоряд, свет и прочие спецэффекты, которые всем нравились, рассказали в пресс-службе группы.

Крупная площадка сможет даже при сохранении ограничений по заполняемости, связанных с пандемией коронавируса, вместить всех желающих. Шоу возрожденного «Кино» требует масштаба, поэтому организаторы выбрали самую большую площадку в городе.

Группа «Кино» была создана в Ленинграде в 1982 году. Лидером и автором большинства песен коллектива, в том числе хитов «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови», был Виктор Цой.