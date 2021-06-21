В Москве прошел финал всероссийского конкурса «Мост китайского языка»

Мероприятие состоялось 19 и 20 июня, сообщили «Культуре» организаторы.

Конкурс прошел в честь двадцатилетней годовщины подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией». Его организовал отдел по делам образования Посольства КНР в РФ в сотрудничестве с Институтом Конфуция при МГЛУ и школой 1948 Лингвист-М.

Советник-посланник Посольства КНР в РФ по делам образования Цао Шихай подчеркнул, что в 2021 году Россия и Китай отмечают двойной юбилей: «Это не только празднование двадцатилетия со дня подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, но также и двадцатилетняя годовщина Всероссийского конкурса «Мост китайского языка».

«Китай и Россия будут вместе отмечать двадцатилетнюю годовщину подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. Обе стороны уже обсудили возможность продления данного договора, теперь необходимо продвигать дальнейшее развитие китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху. В будущем потребуется еще больше специалистов, владеющих языком обеих сторон», — сказал он.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Мост китайского языка» выдвинул основную тему «Все мы — одна семья», объединив в онлайн-формате школьников и студентов из Москвы, Владивостока, Новосибирска, Хабаровска, Тынды, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Благовещенска, Улан-Удэ и других городов.

19 июня состязались школьники, 20 июня — студенты. Общаясь в прямом эфире с жюри, участники отвечали на китайском языке на вопросы о культуре Китая, представляли свои видеопроекты, демонстрировали навыки работы в команде.

Победителем среди школьников стал Дмитрий Васецкий из Екатеринбурга. Второе место у петербурженки Варвары Кацер. Третье место разделили Кристина Богданова (Санкт-Петербург), москвичка Алиса Шконда, а Арюна Галсанова из Улан-Удэ дополнила свою «бронзу» еще и призом за лучшее произношение.

Победителям среди студентов также предоставляется стипендия на учебу в Китае: Павел Архипов из Благовещенска получит возможность обучаться в магистратуре в Китае. Для Смирновой Анастасии и Егоровой Полины, взявших «серебро», — будет выделена стипендия на один учебный год в Китае, а третье место позволит Щеглову Дмитрию и Будаевой Аюне обучаться там в течение семестра. Кроме сертификатов на обучение, победители и участники получат ценные призы.

Победа в авторитетном конкурсе «Мост китайского языка» открывает новые возможности, способствует практике углубленного погружения в изучение китайского языка и содействует в подготовке новых специалистов, которые в перспективе и будут развивать российско-китайские отношения в различных сферах.