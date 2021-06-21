Барельеф возрастом 3200 лет оказался древним календарем хеттов

Об открытии на территории современной Турции сообщает Daily Mail.

В ходе исследования хеттского храма в местечке Язылыкая археологи выяснили функцию, которую несли каменные фигурки возрастом около 3200 лет.

В XIII веке до нашей эры хетты вырезали из известняковых скал в этом месте более 90 силуэтов в форме богов, животных и чудищ. Перед ними воздвигли храм, превратив место в святилище.

В течение многих лет ученые не могли понять, для чего были предназначены эти рельефы. Наконец международная группа экспертов выяснила, что каменные фигуры представляют собой древний календарь и карту космоса, на которой отражены различные уровни вселенной — подземный мир, Земля и небо.

С помощью рельефа представители древнего народа хеттов считали дни, месяцы и времена года, пояснили исследователи. Ученые выяснили, что хетты устанавливали дату с помощью насечек, вырезанных в разных направлениях. Таким образом они следили за ходом времени по Луне и Солнцу.



