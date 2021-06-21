Годовщину начала Великой отечественной войны почтут акцией «22 июня, ровно в четыре утра»

Прямая трансляция акции будет вестись от Спасской башни, сообщили на телеканале «Россия».

22 июня в 4 утра в эфире сразу двух телеканалов – «Россия» и «Россия 24», трех радиостанций – «Маяк», «Радио России», Вести FM и на платформе СМОТРИМ в прямой трансляции пройдет акция Памяти, посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

На Парящем мосту у парка «Зарядье» под открытым небом выступят знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы в самом сердце российской столицы в этот час еще раз вспомнить всех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины.

Прозвучит «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, актеров разных поколений и прославленных на весь мир музыкантов.

В акции Памяти примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублев. Ведущие – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.