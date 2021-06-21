Музей Фаберже представит мультимедийную выставку «Спасители»

21.06.2021
Выставка рассказывает о 252 героях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях в разных регионах России, в том числе в Ленинградской области, спасая их от смерти в руках нацистов.
«Нацисты приступили к физическому уничтожению евреев Европы именно после нападения на Советский Союз», — напомнил глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. «Людей, спасавших евреев во время холокоста, в условиях нацистской оккупации, мы называем Праведниками народов мира», — добавил он.
Авторство проекта «Спасители» возникла принадлежит двум московским школьницам, которые увлеклись фотографией и начали снимать выживших узников холокоста, а также записывать с ними интервью. С помощью современных технологий и инсталляций посетители выставки будут вовлечены в виртуальный диалог между спасителями и спасенными.
Выставка будет открыта до 4 июля, говорится в сообщении.