Музей Фаберже представит мультимедийную выставку «Спасители»

Экспозиция откроется накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщает газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Выставка рассказывает о 252 героях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях в разных регионах России, в том числе в Ленинградской области, спасая их от смерти в руках нацистов.

«Нацисты приступили к физическому уничтожению евреев Европы именно после нападения на Советский Союз», — напомнил глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. «Людей, спасавших евреев во время холокоста, в условиях нацистской оккупации, мы называем Праведниками народов мира», — добавил он.

Авторство проекта «Спасители» возникла принадлежит двум московским школьницам, которые увлеклись фотографией и начали снимать выживших узников холокоста, а также записывать с ними интервью. С помощью современных технологий и инсталляций посетители выставки будут вовлечены в виртуальный диалог между спасителями и спасенными.

Выставка будет открыта до 4 июля, говорится в сообщении.