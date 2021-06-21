«Король поэтов» 1970-х Александр Еременко умер в 70 лет

Об этом сообщила поэтесса и бард Вероника Долина в разговоре с ТАСС.

Поэт-метареалист Александр Еременко скончался в понедельник, судя по всему, это случилось утром, уточнила Долина.

Поэт уже долгое время находился в хосписе, он страдал онкологическим заболеванием. Его смерть стала огромной брешью для поэтического сообщества, считает Долина.

«Мы не шестидесятники, мы начали печататься в 1970-1980-х годах. Это был настоящий признанный король поэтов. В некотором роде его можно сравнить с легендарным Игорем Северяниным. Сашу Еременко через все 80-90-е пронесли на руках массово все пишущие стихи по-русски», — подчеркнула поэтесса.

Александр Еременко родился 25 октября 1950 года. В 1970-1990-е годы получил широкую известность благодаря своим произведениям, которые писал в стиле метареализма, означающего «метафизический» и «метафорический» реализм.

В середине восьмидесятых вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу «метаметафористов». Стал автором сборника стихов «На небеса взобравшийся старатель» и других. Награжден премией имени Бориса Пастернака.

Фото: foma.ru