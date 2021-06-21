Обожание сокамерников не помогло Михаилу Ефремову увлечь их идеей тюремного театра

О жизни актера в колонии рассказал сидевший с ним вместе в интервью «СтарХит», попросив не называть его имени.

Ефремов сильно похудел в тюрьме, сообщил собеседник журналистов. Вещи висят на нем, телогрейку пришлось перешивать, рассказал сокамерник заключенного. По его мнению, причиной этому — нервные переживания артиста, в том числе в связи с надеждами на условно-досрочное освобождение.

Колония, где находится Ефремов, специализируется на швейном производстве и заключила контракт на пошив защитных костюмов «на замочках». Заключенным приходится работать больше восьми часов в день, отметил он.

При выполнении нормы за месяц в колонии можно заработать 5000 рублей, однако объем нормативной работы крайне велик. За смену актеру приходится вшить несколько тысяч замков, заявил его сокамерник.

«Вообще его там все обожают, издалека кричат «дядя Миша, дядя Миша», — рассказал мужчина. Однако, по его словам, это не помогает актеру продвинуть свою идею тюремного театра, так как заключенным это «мало интересно», пояснил он.

Фото: кадр из х/ф «12»