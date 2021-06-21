В Китайском дворце Ораниенбаума открылись два отреставрированных зала

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Церемония открытия отреставрированных залов Штукатурного покоя и Малого китайского кабинета Китайского дворца прошла в Ораниенбауме. В ней приняли участие министра культуры РФ Ольга Любимова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Залы оставались закрытыми для посетителей более десяти лет, отметили в ведомстве.

«Для нас важно сохранить великие шедевры имперского Петербурга ради нынешних и будущих поколений, потому что без исторической памяти, без формирования культурного самосознания невозможно развитие и движение вперед. В этом и заключается смысл нашей меценатской деятельности в Петербурге — сберегая и восстанавливая, созидать и строить», — отметил Алексей Миллер.

Штукатурный покой открывает восточную часть парадной анфилады Китайского дворца — так называемую половину Екатерины II. Здесь почти полностью сохранилась отделка XVIII столетия, которую дополняют предметы мебели из исторической коллекции музея. Облик Малого китайского кабинета создает сочетание шелка, расписанного растительным узором и сценками из китайской жизни, и контрастного геометрического орнамента. Паркет кабинета, набранный из ценных пород, сохранил редкий художественный набор XVIII века, отмечается в сообщении ведомства.

В Штофной опочивальне Китайского дворца также установлены кровать с навершием и два кресла французской работы XVIII столетия, созданные в парижской мастерской семьи Тийяр, которая знаменита виртуозным исполнением резного декора и золочения. Кресла обиты гобеленом с иллюстрациями к басням Лафонтена «Лев и Мышь», «Две козы», «Обезьяна и кот», «Олень и его отражение».

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ.