Уилл Смит в своих мемуарах научит читателей управлять миром

Об этом голливудский актер написал в своем аккаунте в Instagram.

Артист поблагодарил поклонников за многочисленные предзаказы его мемуаров, опубликовав обложку своей будущей автобиографии «Will». «Я вижу, что все вы оформили предварительные заказы на мою книгу. СПАСИБО!» — написал звезда фильма «Люди в черном».

Мемуары будут опубликованы 9 ноября 2021 года издательством Penguin Press. На днях книга возглавила список бестселлеров Amazon в числе биографий актеров и артистов.

Книга написана актером совместно с писателем Марком Мэнсоном. В своем видеообращении Смит назвал книгу «трудом любви», который он создавал в течение двух лет.

«Легко управлять материальным миром, после того как вы победили свой собственный разум», — пишет Смит. По его словам, стоит лишь изучить ландшафт своего собственного ума, в том числе изучению должны подвергнуться каждый опыт, каждая эмоция и каждое обстоятельство, будь то положительное или отрицательное. Все это продвигает вперед к большему росту и большему опыту, пишет актер. «Это и есть настоящая воля — двигаться вперед, несмотря ни на что. И двигаться вперед так, чтобы вести с собой и других, а не оставлять их сзади», — призывает Уилл Смит.

Фото: кадр из х/ф «Люди в черном»