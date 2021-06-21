Сергей Полунин выступит в балете «Распутин» на сцене «Крокус Сити Холла»

Премьера балета пройдет в понедельник, сообщили организаторы.

Из-за действующих в связи с пандемией коронавируса ограничений балет пройдет в два показа — в 18 и 21 час.

Исполняющий главную роль Сергей Полунин попросил зрителей отнестись к введенным ограничениям с пониманием. По словам артиста, они необходимы для того, чтобы спектакль состоялся, пишет «Культуромания».

«Мы очень хотим вас видеть, очень хотим, чтобы вы увидели это шоу», — сказал танцор.

Хореограф Юка Ойши создала балет «Распутин» специально для Полунина в 2019 году. Танцор исполнит партию Григория Распутина, при этом его супруга, фигуристка Елена Ильиных сыграет роль императрицы Александры Федоровной.

Премьера балета была запланирована на май 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру дважды переносили.

Возрастное ограничение: 12+.





Фото: https://crocus-hall.ru/