Шанхайский кинофестиваль принес три приза фильму Алексея Козлова «Совесть»

21.06.2021

Награда получила три «Золотых кубка», пишет «Российская газета».

Фильм российского режиссера удостоился призов за лучший сценарий (Алексей Козлов, Петр Смирнов), за лучшую операторскую работу (Вячеслав Тюрин) и за выдающиеся художественные достижения. Картина создана черно-белой.

По сюжету преподаватель, работающий следователем, сталкивается с царящими в Петрограде 1920-х годов беззаконием и преступностью. Конфликт с ними приводит героя к выбору между совестью и нарушением закона.

Главную роль в картине сыграл известный по фильму «Дорогие товарищи!» актер Владислав Комаров. Кроме него, в ленте снялись Александр Кононец, Анастасия Мельникова и другие.

 

Фото: кадр из фильма