Названы лауреаты двух сезонов премии «Хрустальная Турандот»

21.06.2021
Лучшими спектаклями жюри признало постановку «Моцарт. «Дон Жуан» Дмитрия Крымова в театре «Мастерская Петра Фоменко» и представленный в Театре Наций спектакль Алвиса Херманиса «Горбачев».
«Заговор чувств» Сергея Женовача в МХТ имени Чехова назвали лучшей режиссерской работой, лучшим театральным менеджером стал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
За бережное сохранение театрального наследия награду получил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Премию за верность, преданность и бескорыстное служение получила актриса Театра имени Вахтангова Марина Есипенко.
Фото: пресс-служба премии.