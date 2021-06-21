Мультфильм «Лука» лидирует в российском прокате выходных с 132,5 млн руб.

Об этом говорят предварительные сведения портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 июня.

Анимационная картина режиссера Энрико Касароса вышла в прокат на экраны России 17 июня. Главный герой картины, мальчик, который проводит свои каникулы в Италии, на самом деле является монстром, живущим в глубине моря.

На втором месте оказалась картина «Телохранитель жены киллера», рассказывающая о злоключениях бывшего бодигарда. В главных ролях в фильме сыграли Райан Рейнольдс, Антонио Бандерас, Морган Фриман и другие. Картина собрала 128 млн руб за выходные.

Третье место в прокате выходных заняла комедия «Круэлла», собравшая 71, 2 млн руб., пишет «Культуромания».