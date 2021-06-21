Действие четвертой «Матрицы» развернется 60 лет спустя после событий оригинальной трилогии

21.06.2021
По сведениям издания, в сюжете продолжения уже не будет человеческой цитадели Сион, в то время как роботы и люди будут мирно сосуществовать. Многие герои уже не будут фигурировать в картине, например Морфеус. Новым лидером людей станет Ниоба.
Героиня Джады Пинкетт-Смит появится на экране состаренной при помощи грима и компьютерной графики, пишет «Культуромания». Но главный герой Нео предстанет перед зрителями таким же молодым, как и 20 лет назад.
Главные роли в картине сыграют Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Фильм должен выйти на экраны 16 декабря 2021 года.
Фото: кадр из к/ф «Матрица»