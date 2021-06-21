Писатель Вячеслав Солдатенко умер в 51 год из-за коронавирусной пневмонии

Об этом в субботу стало известно из группы писателя в соцсети "ВКонтакте".

Латвийский писатель Вячеслав Солдатенко был также известен как Слава Сэ. Его черно-белую фотографию с подписью: «Все» выложили в группе писателя.

Друзья автора Александр Щербин и Павел Фахртдинов разместили на своих страницах посты памяти писателя. «Слава Сэ … мой прекрасный друг… Я не могу написать это слово. Даже думать не могу ни о чем. Слава, нет...» — написал Фахртдинов.

Третьего июня Солдатенко был госпитализирован в одну из больниц Риги с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19.

Солдатенко — рижский сантехник, бард и психолог — получил известность в конце нулевых благодаря своими заметкам в «Живом журнале», которые он публиковал под псевдонимом Слава Сэ и с портретом Адриано Челентано.



