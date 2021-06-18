Иск Земфиры стал неожиданностью для Гришковца

Об этом писатель и музыкант рассказал в беседе с изданием «Клопс».

Евгений Гришковец не знал о намерении певица Земфиры обратиться в суд с иском против него, заявил писатель. По его словам, сейчас он занят постановкой спектакля в Кемерове.

Никаких подробностей о поданном против него иске Гришковец не знает. «В ближайшее время не буду готов прокомментировать этот вопрос», — пояснил Гришковец, пишет «Культуромания».

Как стало известно ранее, певица Земфира подала иск в суд на Евгения Гришковца. Поводом стало то, что он в эфире программы «Би Коз» назвал ее «наркоманкой».

Артистка восприняла это заявление как порочащее ее честь и достоинство, потребовав от Гришковца компенсации морального ущерба в размере 1,5 миллиона рублей.

Фото: кадр из х/ф «Сатисфакция»