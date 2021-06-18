Ольга Любимова осмотрела ход реставрации памятников Ораниенбаума и Петергофа

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург министр культуры РФ осмотрела ансамбль Ораниенбаума, Монплезирский комплекс и фонтаны «Тритон» и «Солнце» в Нижнем парке, а также ансамбль «Александрия».

По словам генерального директора ГМЗ «Петергоф» Елены Кальницкой, реставрация фонтанов «Тритон» и «Солнце» — очень тонкая и уникальная работа. В частности, на фонтане «Тритон» был проведен ремонт фундаментов чаши, восстановлена гранитная облицовка стен и мраморная облицовка фонтана. Отреставрированы водоподводящая и водоотводящая система, а также скульптурная группа «Тритон, разрывающий пасть морского чудовища», выполненная по модели Б. К. Растрелли. В рамках визита министра состоялся первый пуск фонтана «Тритон», который в начале июля, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, будет представлен публике, так же как и фонтан «Солнце».

Министр высоко оценила проведенные работы. «Наши реставраторы восстанавливают непростые объекты, и я очень рада, что вместе с усилиями работников Петергофа удается сохранять все больше уникальных памятников истории», — сказала Любимова.

В Ораниенбауме Елена Кальницкая рассказала о ходе реставрационных работ павильона Катальной горки, где уже окончена реставрация фасадов и подключена автоматизированная система контроля температурно-влажностного режима. На данном этапе проводится реставрация отделки парадных интерьеров, в том числе уникальных полов искусственного мрамора. По ее словам, павильон должны открыть после реставрации к 2022 году. В отличие от других дворцовых построек Ораниенбаума, этот объект не претерпел значительных изменений и смог сохранить свою историческую подлинность.

В заключение Ольге Любимовой рассказали о результатах работы детского музейного центра «Новая ферма».

Фото: ГМЗ «Петергоф»