Продвижение музеев СЗФО обсудили на «Музейных маршрутах России»

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

18 и 19 июня 2021 года в Санкт-Петербурге в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости и в музее-заповеднике «Гатчина» проходят проектно-аналитические и презентационные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», организованные Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Проект направлен на развитие и продвижение музеев России.

В течение этого года цикл мероприятий реализуется в ключевых городах 5-ти федеральных округов России: Санкт-Петербурге, Пскове, Калуге, Туле, Смоленске, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске и в Республике Карелия.

«Мы должны помогать музейному сообществу нарастить потоки и восстановить допандемийные показатели посещаемости, продвигать себя в стране», — сообщила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Она обратила внимание на то, что не существует специальных программ для музеологов, которые учат правильно позиционировать свои учреждения и привлекать туристов. При этом Алла Манилова подчеркнула, что проектно-аналитические сессии – это не просто доклады, а дискуссии профессионалов об инструментах и механизмах продвижения музеев.

В первый день состоялись презентации музеев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, презентация календаря музейных событий, открытие выставочного проекта, представляющего музейные ресурсы Северо-Западного федерального округа. В рамках мероприятий был произведен праздничный залп из сигнальной пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященный предстоящему 350-летию со дня рождения Петра I.

В мероприятиях приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, генеральный директор Национальной ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, заместитель директора по развитию ЦВЗ МАНЕЖ Анна Ялова, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино Мигель Паласио, Президент союза частных музеев и коллекционеров – «Дом музеев» Семен Жильцов.

Во второй день участники отправятся в Государственный музей-заповедник «Гатчина», где состоится экспертный круглый стол и методическое совещание между ведущими музейными специалистами и представителями туриндустрии для обмена опытом и передовыми практиками.

Фото: Минкультуры РФ