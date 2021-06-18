Начались съемки сериала «За семью печатями» с Аленой Бабенко и Софьей Синициной

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».

Главные роли в новом сериале телеканала «Россия» исполнят Алена Бабенко, Софья Синицина, Сергей Астахов и Владимир Фекленко.

Сюжет рассказывает о том, как Кристину (Софья Синицына) еще в детстве предала родная сестра Анна (Алена Бабенко). После гибели их родителей она стала главой семьи и приняла решение отдать Кристину в детский дом.

Но однажды старшая сестра снова вторгается в жизнь Кристины с неожиданным предложением, и все переворачивается с ног на голову. Теперь Кристине предстоит встать во главе семейного бизнеса и выяснить кому из своих «чужих родных» она может доверять, а кого ей стоит опасаться.

Режиссером сериала выступит Андрей Селиванов, известный зрителям по сериалам «Незабытая», «Виктория», «Склифосовский» и многим другим. В проекте также заняты Сергей Астахов, Владимир Фекленко, Никита Тезин, Владислав Ветров, Артем Крылов, Павел Кузьмин, Руслан Ягудин и другие.

Съемки драмы пройдут в Ростове-на-Дону и Таганроге.

Кадр из сериала предоставлен пресс-службой телеканала «Россия»