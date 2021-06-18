За неделю до смерти актер Андрей Егоров начал заливать квартиру своих соседей

Об этом сын соседки скончавшегося актера рассказал телеканалу 5-tv.ru.

По словам очевидца, Андрея Егорова начали искать и даже оставляли записки, так как из его квартиры на соседей с нижнего этажа текла вода. Эту информацию 5-tv.ru подтвердили в диспетчерской.

Собеседник отметил, что, по словам его матери, Егоров не выпивал сам и домой не водил шумных компаний. «Никогда никаких жалоб не было, он адекватный», — пояснил мужчина.

Российский актер Андрей Егоров скончался в 51 год. Его дебютной картиной была короткометражка «Кулачные бои — дело полюбовное».

Большая слава и узнаваемость к актеру пришли после выхода драмы «Время танцора», в которой он сыграл Андрея Подобеда. В фильме также снимались Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш и другие актеры.

Егоров сыграл также князя Василия Шуйского в «Царе Федоре Иоанновиче» и Николая II в «Красном колесе», а также Павлина Миловидова в спектакле «На бойком месте». На его счету в целом более 60 картин.

Фото: кадр из сериала «Жених»