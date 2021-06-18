Украина признала солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова угрозой своей нацбезопасности

Причина попадания артиста в черный список не указывается.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло вокалиста группы «Земляне» Сергея Скачкова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности стране. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минкультуры в пятницу.

Текст документа подписан главой ведомства Александром Ткаченко. Что стало причиной такого решения, не указывается.

Как пишут украинские СМИ, в 2014 году «Земляне» давали концерты в Крыму во время референдума о воссоединении полуострова с Россией. Через два года группа давала концерты на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.



