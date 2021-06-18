Потери организаторов этнофестиваля «Дикая мята» достигли около 100 млн рублей

Об этом сообщил промоутер фестиваля Андрей Клюкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Финансовая емкость фестиваля в этом году сократилась чисто технически, потому что после переноса с прошлого года организаторы получили убытки 18 млн рублей вследствие отмены. Теперь же эта сумма достигла 96 млн, сказал Клюкин.

По словам промоутера, дальнейшее развитие событий будет зависеть от исков, которые могут поступить со стороны посетителей фестиваля. «Мы пока не знаем, что делать, потому что для нас это было откровением», — признался Клюкин.

Купленные на фестиваль билеты можно будет вернуть, также подчеркнул промоутер «Дикой мяты». На данный момент все деньги от билетов вложены «в поле», в артистов, уточнил он.