Карнавал афро-карибской культуры в Лондоне снова отменили из-за пандемии

Мероприятие уже было отменено в прошлом году, не состоится и в этом, сообщили в Twitter организаторы шоу.

Карнавал планировалось провести 29-30 августа. После длительных консультаций организаторы решили, что в этом году карнавала на улицах лондонского района Ноттинг-Хилл также не будет проведен из-за сохраняющегося риска, который представляет коронавирус COVID-19, говорится в заявлении.

«Безопасность должна быть на первом месте», — пишут организаторы.

Карнавал афро-карибской культуры по традиции проводят каждый год в районе Ноттинг-Хилл на северо-западе Лондона с 1964 года. Он является крупнейшим уличным фестивалем Европы, который ежегодно посещают более 2 млн британцев и туристов со всего мира.

Зажигательное карнавальное веселье выросло из праздника, отмечавшегося в Британии выходцами из стран Карибского бассейна. Лондонский фестиваль считается вторым в мире по популярности и масштабам после карнавала в Рио-де-Жанейро.



