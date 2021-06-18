Создатели сериала «Шпион» с Безруковым хотят заставить сопереживать предателю

Съемки 8-серийного фильма начались в Москве, сообщили организаторы.

Сценарий сериала «Шпион» был написан специально под Сергея Безрукова, отмечается в сообщении. Создатели попытаются заставить зрителя симпатизировать человеку, работающему на другую страну, то есть фактически предателю, рассказал режиссер проекта Вано Бурдули.

«Конечно, персона Сергея Безрукова нам в этом поможет, потому что зрители любят его в любой роли», — уверен Бурдули.

По сюжету фильма, талантливый аналитик Андрей Рыбин работает в ФСБ в отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Эксперт собирается на пенсию, мечтая проводить больше времени с женой, дочерью и собакой.

Однако на Рыбина внезапно выходит бывший сотрудник ЦРУ Донован, который 25 лет назад внедрил Рыбина в Россию как разведчика-нелегала и теперь требует исполнения обязательств. Рыбин при этом понимает, что теперь Россия — его Родина.

«С одной стороны, Рыбин — американец в третьем поколении, с другой — человек, который четверть века живет в России: здесь у него дом, жена, дочь. Внезапно он оказывается перед серьезным выбором: работа или семья. Что он выберет? И насколько вправе будет сделать такой выбор? Этими вопросами я буду задаваться в процессе съемок. Впереди большая работа, и раскрывать все секреты я пока не хочу», —рассказывает о своем персонаже Сергей Безруков.

Фото: PR «Киностудия КИТ»