Рождественские чтения в январе 2022 года посвятили Петру I

Об этом говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

Тридцатые Международные рождественские образовательные чтения состоятся с 25 по 28 января 2022 года, они будут проведены на тему: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

Предыдущие Международные образовательные чтения на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» состоялись в Москве с 16 по 19 мая 2021 года. В мероприятиях форума в рамках 18 направлений участвовали очно и дистанционно представители практически всех епархий РПЦ на территории России, а также докладчики из таких стран, как Аргентина, Армения, Белоруссия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Литва, Португалия, США, Украина, Финляндия, Франция и Хорватия.

В честь 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра I в 2022 году запланировано более 100 мероприятий, в том числе межмузейная выставка, в которой будут участвовать Эрмитаж, музей-заповедник «Петергоф», Кунсткамера, Русский музей, Международный петровский конгресс и другие события.