Любимова предложила создать попечительский совет усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас»

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с директором ФГБУК «Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» Юрием Евтюхиным. На встрече обсуждались вопросы текущей работы учреждения и планы по его развитию.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова, директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко.

В ходе встречи Юрий Евтюхин рассказал об истории учреждения, инфраструктуре, выставочной и научной деятельности музея-усадьбы. По его словам, сейчас создан дизайн-макет входной группы, который подразумевает ее обновление, а также проработаны различные проекты развития не только прилегающей, но и существующей территории.

В свою очередь, Любимова обратила внимание на состояние музея-усадьбы. Администрации учреждения стоит продумать более комфортную логистику для посетителей, а также создать единый стиль как сувенирной продукции, так и находящихся на территории торговых павильонов, подчеркнула она.

Необходимо также повышать уровень экскурсионного обслуживания, усилить работу по привлечению новых туристов и улучшению позиционирования музея среди населения.

Любимова предложила создать попечительский совет Государственного музея-усадьбы «Остафьево», который мог бы оказать поддержку в решении насущных вопросов.

Фото: Минкультуры РФ