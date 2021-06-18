Грушинский фестиваль в Самарской области отменен

18.06.2021
«В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году», — сообщается на сайте мероприятия.
Ранее в правительстве области сообщали о том, что Грушинский фестиваль может быть возвращен в очный формат на традиционную площадку Мастрюковских озер. Властями будет учтен опыт 2020 года, когда проводились онлайн-трансляции с концертов.
Ухудшение эпидобстановки может повлиять на формат мероприятия, подчеркнули власти региона.
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