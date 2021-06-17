Disney перезапустила мультсериал «Чип и Дейл» без Рокфора, Гайки и диалогов

Премьера нового мультфильма состоится на сервисе Disney+, сообщила компания на странице в Twitter.

Оригинальный сериал «Chip 'n Dale: Park Life» начнет показываться 28 июля, говорится в сообщении. Компания опубликовала трейлер нового мультсериала. Судя по нему, внешний вид главных героев претерпел сильные изменения от запомнившихся «миллениалам» образов.

В частности, в новом проекте веселые бурундуки не будут никого спасать. В число героев не попал Рокфор, а Гайку поменяли на внешне бесполое животное с оригинальной прической. При этом, судя по трейлеру, герои не будут разговаривать.

Фото: скриншот трейлера «Chip 'n Dale: Park Life»