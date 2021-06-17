Okko открыл доступ к спектаклю «Чернобыльская молитва»

Постановка представлена в рамках фестиваля «Золотая Маска online» 2021, сообщили организаторы.

Спектакль Воронежского Никитинского театра доступен зрителям Okko эксклюзивно с 17 июня.

«Чернобыльская молитва» режиссера Дмитрия Егорова – инсценизация одноименной книги Светланы Алексиевич о Чернобыльской катастрофе, в основу которой легли интервью с очевидцами. Постановка была выдвинута на Премию «Золотая Маска» 2021 года в номинациях «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника».

Главные роли в спектакле исполняют Татьяна Солошенко, Борис Алексеев, Марина Демьяненко, Светлана Медведева, Алексей Савин, Андрей Клочков, Илья Крылов и Сергей Кузнецов.

Фоном к спектаклю служат документальные фильмы 1970–80-х о счастливых строителях счастливого будущего. Герои на сцене – люди совсем еще молодые, но уже навсегда зараженные радиацией и брошенные на произвол судьбы.

Спектакль начинается в заряженной тревожным ожиданием темноте, где каждый рассказчик находит для себя локальный источник света, оставаясь в тени. К финалу ослепляющий свет направляется в зрительный зал со светящегося круга, со стен, с натянутых на сцене гирлянд. Правду о Чернобыле уже невозможно скрыть, вред людям и природе невозможно возместить, говорится в сообщении.