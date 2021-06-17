На «Красной площади» представили новую серию «Президентской исторической библиотеки»

17.06.2021
Антология включает литературные произведения на историческую тематику, пояснил директор учреждения. Серия состоит из пяти томов, всего в нее входит 10 объемистых книг, отметил он.
«Нам хотелось представить историю развития и интерпретации тем прошлого в русской литературе начиная от XIX века, потому что именно в XIX веке появляется понятие историзма в литературе», — сказал Бак.
Большую роль в издании играет «История государства российского» Н. М. Карамзина. Следом по историческим вехам серия ведет в эпоху реализма, затем в эпоху Серебряного века, эпоху советских десятилетий и вплоть до современности. «Именно такая композиция нам показалась важной, доступной и полезной для нашего читателя», — рассказал директор музея им. Даля.
Кроме того, в рамках серии читателю представят исторические романы и повести А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ю. В. Трифонова, В. С. Гроссмана, А. А. Зиновьева, Д. А. Гранина, А. П. Платонова, Ю. Н. Тынянова и других писателей.