На «Красной площади» представили новую серию «Президентской исторической библиотеки»

Серия получила название «Российская историческая проза», сообщил директор Музея истории российской литературы им. В. И. Даля Дмитрий Бак.

Антология включает литературные произведения на историческую тематику, пояснил директор учреждения. Серия состоит из пяти томов, всего в нее входит 10 объемистых книг, отметил он.

«Нам хотелось представить историю развития и интерпретации тем прошлого в русской литературе начиная от XIX века, потому что именно в XIX веке появляется понятие историзма в литературе», — сказал Бак.

Большую роль в издании играет «История государства российского» Н. М. Карамзина. Следом по историческим вехам серия ведет в эпоху реализма, затем в эпоху Серебряного века, эпоху советских десятилетий и вплоть до современности. «Именно такая композиция нам показалась важной, доступной и полезной для нашего читателя», — рассказал директор музея им. Даля.

Кроме того, в рамках серии читателю представят исторические романы и повести А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ю. В. Трифонова, В. С. Гроссмана, А. А. Зиновьева, Д. А. Гранина, А. П. Платонова, Ю. Н. Тынянова и других писателей.