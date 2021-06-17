Мировая премьера фильма «Дюна» Дени Вильнева пройдет на Венецианском кинофестивале

17.06.2021
Фестиваль в Венеции должен пройти с 1 по 11 сентября. Картина будет показана вне конкурса, говорится в сообщении.
Фильм «Дюна» является долгожданной экранизацией одноименного фантастического бестселлера Фрэнка Герберта. Она будет показана 3 сентября во Дворце кино на «Лидо», говорится в сообщении.
Первоначально лента должна была выйти на экраны 18 декабря 2020 года. Однако в октябре стало известно, что американская киностудия Warner Bros. отложила премьеру почти на год.
Фрэнк Герберт известен своим циклом романов «Хроники Дюны», наиболее популярным из которых является первое произведение «Дюна» 1965 года.
В фильме Вильнева сыграли Ребекка Фергюсон, Тимоти Шаломе, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Зендея и Хавьер Бардем. Вильнев стал одним из авторов сценария.
Фото: кадр из фильма