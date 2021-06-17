Минкультуры получит полномочия регулирования образовательной деятельности ДШИ

Такое предложение поддержал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании правительства РФ под председательством Михаила Мишустина были поддержаны предложения Минкультуры России о внесении изменений в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации.

Изменения предусматривают наделение Минкультуры России полномочиями по регулированию образовательной деятельности детских школ искусств по согласованию с Минпросвещения России. Новые положения позволят сделать предпрофессиональное образование в области искусств основным видом деятельности ДШИ, говорится в сообщении.

«Наделение Минкультуры России полномочиями по регулированию образовательной деятельности детских школ искусств позволит систематизировать подходы к управлению их деятельностью, обеспечить преемственность образовательных программ ДШИ до колледжей и творческих вузов. Теперь детские школы искусств станут полноценной первой ступенью творческого образования», – отметила министр культуры Ольга Любимова.